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10 июля, 10:23

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Daily Mail: жена Макрона игнорировала супруга из-за смерти старшей сестры

Жена Макрона игнорировала супруга из-за смерти старшей сестры – СМИ

Фото: AP Photo/Alberto Pezzali

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит вела себя отстраненно во время визита в Великобританию из-за смерти своей сестры, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Daily Mail.

Анна-Мария Тронье, старшая сестра Брижит, скончалась на прошлой неделе. Ей было 93 года. По словам источника, Брижит очень ее любила, и утрата сильно повлияла на нее.

Однако она все равно приняла решение сопровождать Макрона во время его официальной поездки в Великобританию.

Ранее Брижит отказалась принять протянутую ей руку мужа во время выхода из самолета. Президент Франции спустился по узкому трапу и обернулся к супруге, чтобы помочь ей спуститься, но первая леди отказалась от поддержки и спустилась сама, опираясь на поручень.

После этого пользователи Сети заподозрили пару в расставании. По слухам, Макрон дожидается окончания своего президентского срока, чтобы публично объявить о разводе.

В мае французский президент получил от Брижит пощечину во время рабочей поездки во Вьетнам. Супруга ударила Макрона по губам. В Елисейском дворце случившееся назвали "супружеской ссорой".

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