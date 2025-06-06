Экс-первая леди США Мишель Обама выпустит книгу о моде и времени в Белом доме

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Экс-первая леди США Мишель Обама анонсировала выход своей новой книги, которая будет посвящена моде и жизни в Белом доме. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Во время нахождения нашей семьи в Белом доме то, как я выглядела, всегда рассматривалось под микроскопом <…> Моя новая книга Look (Образ. – Прим. ред.) выходит 4 ноября", – написала Обама.

Она рассказала, что книга будет о ее путешествии в мире моды, причесок, красоты на протяжении жизни. Внутри можно будет найти наряды, которые значили для экс-первой леди США больше всего, а также моменты, которые она в них пережила. Это были личные, политические, исторические и повседневные события.

В книге также затрагиваться вопросы уверенности в себе, уникальности и естественности. Обама выразила надежду, что книга будет толчком к размышлениям о том, как мы видим себя, и как общество воспринимает красоту.

Ранее нейропсихолог Светлана Колобова рассказала, что чтение книг снижает риск развития деменции и повышает эмоциональный интеллект. Она отметила, что чтение стимулирует образование новых связей, особенно в лобных долях, отвечающих за логику и планирование.

Читать книги можно в разных форматах – как электронном, так и бумажном. Это всего лишь вопрос удобства, который не влияет на положительный эффект для мозга, добавила врач.

