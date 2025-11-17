Пушков считает, что Обама может сесть в тюрьму

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Экс-президент США Барак Обама рискует оказаться на скамье подсудимых после опубликованных разоблачений главы национальной разведки Тулси Габбард. Об этом сообщил глава комиссии СФ по информационной политике, сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

Сенатор указал на тот факт, что Габбард передала Министерству юстиции США данные, которые указывают на серьезные правонарушения со стороны Обамы. Речь идет о возможной государственной измене и попытке организации государственного переворота.

Пушков отметил, что представленная информация свидетельствуют о фабрикации экс-президентом и его окружением фальшивого доклада американской разведки.

"Судя по заявлению Габбард, основания для уголовного преследования налицо. И самовлюбленный нарцисс, манипулятор и демагог Барак Обама реально рискует оказаться за тюремной решеткой", – подчеркнул сенатор.

Габбард опубликовала рассекреченные копии писем о фабрикации данных о "вмешательстве" России в выборы в 2016 году летом 2025 года. Рассекреченные электронные послания указывают на тот факт, что директор Нацразведки Джеймс Клэппер требовал от разведсообщества следовать спекуляциям о якобы вмешательстве РФ в американские выборы.

При этом за несколько месяцев до этого разведка США не фиксировала намерений или возможности со стороны России вмешаться в выборы. Работы по подготовке нового доклада начались уже после победы американского президента Дональда Трампа.