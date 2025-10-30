Челябинские врачи спасли ребенка, съевшего силиконовый глаз вместо мармелада

Фото: телеграм-канал "Минздравствуйте"

Врачи городской клинической больницы № 1 в Челябинске спасли ребенка, который съел силиконовый глаз вместо мармелада. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Сперва мальчик был госпитализирован с подозрением на отравление или инфекционное заболевание, так как у ребенка наблюдались следующие симптомы – тошнота, рвота и боли в животе. Однако диагноз не подтвердился.

Пациенту сделали рентген, на котором врачи не нашли инородного предмета. После этого его отправили на ультразвуковое исследование (УЗИ), где медики обнаружили непроходимость кишечника. Когда доктора пытались узнать у мальчика, что тот ел, то он не вспомнил про силиконовый глаз.

В результате инородный предмет находился в организме ребенка на протяжении пяти дней. Врачи приняли решение сделать мальчику операцию, по итогам которой им удалось устранить кишечную непроходимость. В тот момент медики извлекли силиконовый глаз.

После хирургического вмешательства мать пациента рассказала, что ее сын недавно употреблял мармелад в виде глаз, а силиконовый предмет лежал рядом. Женщина предположила, что ребенок проглотил игрушку, не заметив, что ест. Сама операция прошла успешно. Осложнений удалось избежать.

Ранее врачи Раменской больницы спасли полуторагодовалого ребенка, который по неосторожности проглотил ключ от металлической банки. В больницу мальчика доставили родители. Медики вытащили инородный предмет с помощью эндоскопического оборудования.

