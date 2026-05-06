Экс-участник "Руки Вверх!" Потехин назвал причиной распада группы рутину

Экс-участник группы "Руки Вверх!" Алексей Потехин дал откровенное интервью, в котором рассказал, почему успешный коллектив распался 20 лет назад. Подробности – в материале Москвы 24.

"Прошел азарт"

Экс-участник культовой группы "Руки Вверх!", пик популярности которой пришелся на конец 1990-х – начало 2000-х, Алексей Потехин рассказал журналистам, почему коллектив распался в 2006-м. Музыкант отметил, что в какой-то момент творчество превратилось в рутину. Помимо этого, между ним и солистом, Сергеем Жуковым, пропал контакт, и в результате перестали получаться хиты, сообщает сайт "Комсомольской правды".





Алексей Потехин музыкант, экс-участник группы "Руки Вверх!" У нас с Серегой прошел азарт. Все творчество превратилось в рутину. Раньше мы возвращались с гастролей и могли за 2 недели на впечатлениях сочинить новый альбом. А потом у нас пропал контакт даже на сцене – Жуков сам собой, я сам собой. Серега тупо выходил на сцену, отрабатывал свой номер, и все. Никакого драйва, никакого взаимодействия.

Алексей также рассказал, что Сергей писал много музыки, а он создавал настроение. Однако со временем между участниками коллектива усилились творческие разногласия.

"Настроение для музыки – это самое главное. А я его создавал. А еще я придумывал, о чем должна быть эта песня. Так у нас и рождались хиты. А потом хиты перестали получаться. Я говорю: "Серега, это вообще отстой". А он: "Тогда ты сам возьми и пиши. Кто ты, собственно, такой?" Я говорю: "Здрасьте, мы столько лет работали, а теперь кто я такой". И тогда "Руки вверх!" закончились…" – добавил Потехин.

При этом Алексей отметил, что коллега обладает особым талантом: петь даже тогда, когда не может говорить.

"Когда мы работали вместе, бывало, что Сергей вообще не мог говорить. Простудился, или зараза какая-то попала. Но он поет не связками, он поет жабой своей этой внутренней. То есть он говорит вот так, связками, а когда начинает петь, он поет грудью. Поэтому пение получается такое звонкое и чистое. Это и называется талант", – отметил музыкант.

Потехин добавил, что рад за Жукова, который сейчас собирает залы и проживает вторую волну популярности с хитами коллектива. Музыкант выразил мнение, что за последние 20 лет на эстраде не появилось ничего лучше, чем "Руки Вверх!", поэтому публике до сих пор заходят эти треки. При этом самому Алексею стадионные концерты сейчас не интересны, он редко выступает в составе своей группы "Потехин Бэнд".

Музыкант признался, что со времен популярности группы стал бояться толпы. По его словам, на концерты приходили фанатки в сопровождении молодых людей, которым песни не нравились, и они выражали недовольство странными и опасными способами.





Алексей Потехин музыкант, экс-участник группы "Руки Вверх!" В итоге только и видишь, как со всех сторон на сцену бутылки летят. Были инциденты разные. Впереди всегда самые маленькие девочки, самые главные фанатки. Толпа пьяная начинает падать, давят этих девочек. Ты играешь медляк "Солнышко ты мое ясное". А в зале месиво. Скорая помощь выносит на руках этих девочек. Я очень переживал всегда.

Он также добавил, что тогда ему было сложно завести серьезные отношения. Алексей признался: девушек было много, но они были не готовы строить семью с творческим человеком, который часто и надолго уезжал на гастроли. Только после ухода из группы Потехин встретил супругу Елену, с которой вместе уже 17 лет и воспитывает троих детей.

До сих пор собирает стадионы

Жуков и Потехин познакомились на радио в Самаре в 1993-м. Они стали работать над совместным проектом и параллельно вели эфиры. Изначально в группу входили другие музыканты и рэперы. С 1996-го коллектив вновь сократился до Алексея и Сергея, к ним присоединилась танцовщица Анастасия Кондрыкинская и вокалистка Елизавета Роднянская. Продюсерами стали Андрей Маликов и Андрей Черкасов.

Первый альбом назывался "Дышите равномерно", в котором были треки "Студент" и "Малыш", попавшие в хит-парады и принесшие группе первую популярность. Группа начала активно гастролировать. Вторая пластинка "Сделай погромче!" с песнями "Крошка моя" и "Чужие губы" стала еще более успешной.

Затем в составе сменились еще пара девушек, впоследствии Потехин и Жуков стали сотрудничать с шоу балетом Street Jazz и совместно выстраивать концертную программу.



В 2006-м группа прекратила существование из-за творческих разногласий. Алексей и Сергей занялись сольным творчеством. Однако с конца 2007-го Жуков стал использовать название "Руки Вверх!" и по-прежнему собирает огромные залы. Например, в 2018-м Сергей устроил 2-дневное шоу в "Олимпийском", собрав полный зал, а также неоднократно выступал на самой большой концертной площадке страны – в "Лужниках". В 2024-м "Руки Вверх!" давали концерты там три дня подряд, суммарно собрав 225 тысяч человек. Достижение было зафиксировано в Книге рекордов России.



