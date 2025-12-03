Солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков признан потерпевшим по делу о мошенничестве в отношении гендиректора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова. Об этом сообщил журналистам представитель музыканта. Подробности – в материале Москвы 24.

"Суд поставит справедливую точку"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Музыканты и сооснователи группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков и Алексей Потехин уже два года конфликтуют с гендиректором музыкального издательства "Джем" Андреем Черкасовым по поводу прав на песни, созданные с 1996 по 1999 годы. Скандал давно перетек в правовое поле и теперь в уголовном деле наметились серьезные подвижки, отметил представитель музыканта Петро Шекшеев в беседе с РИА Новости.

По его словам, Жукова и Потехина признали потерпевшими по делу о мошенничестве в отношении Черкасова. Он также заявил, что начались активные следственные действия и Сергей этому рад.





Петро Шекшеев представитель Сергея Жукова "Он [Жуков] всегда утверждал, что на самом деле являлся автором этих произведений, права на которые заявлял Черкасов. Никаких реальных правовых оснований для подобных претензий у Черкасова и "Джема" не было и быть не могло. Сергей уверен, что следствие, а затем суд поставят справедливую точку в этом деле.

В конце ноября гендиректор и основной владелец музыкального издательства "Джем" Андрей Черкасов был арестован по делу о мошенничестве. Ему предъявили обвинения: по данным СМИ, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Позднее адвокатам Черкасова удалось обжаловать его арест.

Срок следствия по делу продлен до 20 февраля 2026 года.

Чьи песни?

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Куликов Сергей

Группа "Руки Вверх!" распалась в 2006 году, однако в 2023-м Жуков и Потехин инициировали процесс по признанию за ними авторских прав на песни и смежных прав на фонограммы, в том числе на "минусовки". Музыканты утверждали, что являются авторами и исполнителями треков группы, включая хиты "Ну где же вы, девчонки", "Крошка моя" и "Чужие губы", поэтому подали иск к музыкальному лейблу "Джем" и первому директору и продюсеру группы Андрею Маликову.

Однако, по версии продюсера, в 1999-м Жуков и Потехин подписали соглашение о расторжении рабочих отношений, признав исключительные права на исполнение и все фонограммы песен за продюсерским центром Маликова. Речь шла о треках, созданных с 1996 по 1999 годы. В свою очередь, Маликов через некоторое время передал права на композиции "Джему".

При этом Жуков был уверен, что соглашение было составлено с нарушением закона об авторских правах. Музыканты обратились в суд, чтобы тот признал договоры о передаче исключительных прав на фонограммы и о предоставлении лицензии на их использование недействительными. Однако суд отклонил иск, потому что договоры исполнялись и не оспаривались сторонами в течение 20 лет.

Ситуация обострилась осенью 2024 года, когда гендиректор издательства Черкасов заявил, что Жуков незаконно исполняет порядка 15 композиций, права на которые уже принадлежат "Джему". А в декабре Черкасов попросил заблокировать показ фильма "Руки вверх!" на российских стриминговых сервисах из-за использования в нем спорных фонограмм. На фоне этого Жуков обратился в Следственный комитет.

Кроме того, Жуков в марте этого года обратился в Верховный суд с просьбой отменить действие договора, по которому коллектив передал права на фонограммы песен Маликову. В июле суд отказал Жукову в пересмотре дела.