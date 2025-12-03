Солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков признан потерпевшим по делу о мошенничестве в отношении гендиректора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова. Об этом сообщил журналистам представитель музыканта. Подробности – в материале Москвы 24.
"Суд поставит справедливую точку"
Музыканты и сооснователи группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков и Алексей Потехин уже два года конфликтуют с гендиректором музыкального издательства "Джем" Андреем Черкасовым по поводу прав на песни, созданные с 1996 по 1999 годы. Скандал давно перетек в правовое поле и теперь в уголовном деле наметились серьезные подвижки, отметил представитель музыканта Петро Шекшеев в беседе с РИА Новости.
По его словам, Жукова и Потехина признали потерпевшими по делу о мошенничестве в отношении Черкасова. Он также заявил, что начались активные следственные действия и Сергей этому рад.
В конце ноября гендиректор и основной владелец музыкального издательства "Джем" Андрей Черкасов был арестован по делу о мошенничестве. Ему предъявили обвинения: по данным СМИ, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Позднее адвокатам Черкасова удалось обжаловать его арест.
Срок следствия по делу продлен до 20 февраля 2026 года.
Чьи песни?
Группа "Руки Вверх!" распалась в 2006 году, однако в 2023-м Жуков и Потехин инициировали процесс по признанию за ними авторских прав на песни и смежных прав на фонограммы, в том числе на "минусовки". Музыканты утверждали, что являются авторами и исполнителями треков группы, включая хиты "Ну где же вы, девчонки", "Крошка моя" и "Чужие губы", поэтому подали иск к музыкальному лейблу "Джем" и первому директору и продюсеру группы Андрею Маликову.
Однако, по версии продюсера, в 1999-м Жуков и Потехин подписали соглашение о расторжении рабочих отношений, признав исключительные права на исполнение и все фонограммы песен за продюсерским центром Маликова. Речь шла о треках, созданных с 1996 по 1999 годы. В свою очередь, Маликов через некоторое время передал права на композиции "Джему".
При этом Жуков был уверен, что соглашение было составлено с нарушением закона об авторских правах. Музыканты обратились в суд, чтобы тот признал договоры о передаче исключительных прав на фонограммы и о предоставлении лицензии на их использование недействительными. Однако суд отклонил иск, потому что договоры исполнялись и не оспаривались сторонами в течение 20 лет.
Ситуация обострилась осенью 2024 года, когда гендиректор издательства Черкасов заявил, что Жуков незаконно исполняет порядка 15 композиций, права на которые уже принадлежат "Джему". А в декабре Черкасов попросил заблокировать показ фильма "Руки вверх!" на российских стриминговых сервисах из-за использования в нем спорных фонограмм. На фоне этого Жуков обратился в Следственный комитет.
Кроме того, Жуков в марте этого года обратился в Верховный суд с просьбой отменить действие договора, по которому коллектив передал права на фонограммы песен Маликову. В июле суд отказал Жукову в пересмотре дела.