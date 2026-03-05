Звезды шоу-бизнеса поддержали Жукова после критики Губина

Свежее интервью певца Андрея Губина стало предметом обсуждения среди звезд шоу-бизнеса. В частности, коллеги музыканта неоднозначно отреагировали на его высказывания о современных артистах и звездах 1990-х. Подробности – в материале Москвы 24.

"Не ожидала такого от Жукова"

Фото: youtube.com/"Осторожно: Собчак"; Москва 24/Юлия Иванко

Певец и композитор Андрей Губин впервые за долгие годы дал большое интервью: ролик появился на YouTube-канале журналиста Ксении Собчак 2 марта.

Андрей Губин прервал свою карьеру на пике в начале 2000-х и стал вести закрытый образ жизни. В одном из интервью в 2021-м он признался, что всему виной левосторонняя прозопалгия лица – недуг, который сопровождается постоянными болями. Музыкант отмечал, что порой из-за болей ему сложно передвигаться, разговаривать и даже дышать, тем более не может быть речи о том, чтобы в таком состоянии выйти на сцену.

Высказывания звезды вызвали волну обсуждений как в Сети, так и среди представителей шоу-бизнеса. В частности, Андрей выразил мнение по поводу коллег.

"Шепелявый Сережа Жуков прыгает по сцене и кричит шепеляво: "Привет, девчонки!" Это ли не позор? Это позорище! Это профнепригодность! А он в "Лужниках" дает концерт на 70 тысяч человек. Я не понимаю уровень общества, которое это нормально воспринимает. В 90-х такого не было. Да и раньше он не шепелявил… Я бы не стал на его месте выступать, это неправильно", – заявил Губин.

Лидер группы "Руки Вверх!" с юмором ответил на критику в своих соцсетях. Он опубликовал музыкальный фрагмент на мотив своего хита "Алешка", в котором нарочито шепелявил и картавил.

"Хорошо, что есть фанаты у меня и поют все песни за меня, а иначе поняла б страна, что давно уже профнепригодный я", – пропел Жуков.

Шуточный ролик вызвал настоящую бурю в комментариях. Подписчики Сергея разделились во мнениях: кто-то похвалил чувство юмора исполнителя, другие же высказались, что на фоне болезни Губина благороднее было промолчать. Пользователи отметили, что в конце интервью Андрей извинился и сказал, что не хотел обидеть коллегу.

"Достойнее было бы проигнорировать", "Сергей вроде взрослый человек. Поступок детсадовский", "Сергей, вы взрослый, здоровый человек, к чему этот ответ? Все и так все прекрасно понимают", – написали комментаторы.

Под роликом отметились и многие публичные личности. Модель Елена Кулецкая назвала видео "превышением самообороны". Шоумен Тимур Родригез, блогеры Ксения Бородина, Виктория Боня, певцы Стас Костюшкин, Сергей Лазарев словами и эмоджи выразили поддержку Сергею.

Тем временем Губин поспешил оправдаться за интервью и в разговоре с Москвой 24 заявил, что его не так поняли.

"Я сегодня прочитал: "Андрей Губин чуть ли не требует от Сергея Жукова покинуть сцену". Я ничего не сказал про гнусавый голос. Не было такого. Нужно внимательно послушать интервью, я такого точно не говорил", – заявил Андрей.

Сам Жуков тоже отметил, что не держит зла на коллегу и его песня с измененным текстом "Алешки" никак не связана с интервью.

"Голос для композиции не менял. Записывал на студии. Это мой обычный голос", – добавил Сергей.

"Не согласен категорически"

Несмотря на то что оба артиста не имеют друг к другу претензий, на защиту Жукова встали многие коллеги. Продюсер Иосиф Пригожин во время премии "Новое Радио AWARDS" отметил, что "не согласен категорически" с Губиным в оценке творчества и профессионализма лидера группы "Руки Вверх!".

"Он хороший и талантливый музыкант. Хороший парень, наверное. Но он сам себя закопал. <...> Как можно комментировать успех Сережи Жукова, где 70 тысяч зрителей, а сейчас будет 140 (тысяч) в "Лужниках"?" – задался вопросом Иосиф.

Продюсер также отметил, что Губин может выразить собственное мнение, но не должен его навязывать, ведь в конце концов успех исполнителя определяют люди и "проданные билеты". Пригожин также выразил мнение, что в звезде 1990-х "говорит куча комплексов", поэтому он прежде всего несправедлив по отношению к себе.

В свою очередь, музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с "Общественной службой новостей" заявил, что Губин потерял связь с реальностью.





Сергей Соседов музыкальный критик, журналист, телеведущий Губин оскорбляет Жукова, который сегодня выступает и продолжает залы собирать. Я ни разу не слышал, чтобы лидер "Руки Вверх!" шепелявил или не выговаривал какие-либо буквы. Такое впечатление, что Губин просто придирался к тем, к кому рука дотянется и кого вспомнит. Это уже откровенное хамство.

При этом журналист выразил сожаление, что Губин переживает непростой период, и заявил, что хотел бы вновь видеть исполнителя в расцвете сил, но, по его мнению, это вряд ли возможно.