Андрей Губин не исключил своего возвращения на сцену

Певец Андрей Губин, давно отказавшийся от выступлений из-за неврологического заболевания, заявил, что в последнее время чувствует себя лучше и верит в то, что недуг скоро отступит. Подробнее о состоянии артиста и его планах на творчество – в материале Москвы 24.

"Есть планы"

Фото: legion-media.com/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru/Веленгурин Владимир

Звезда российской эстрады 1990-х Андрей Губин рассказал журналистам, что продолжает бороться с неизлечимым неврологическим заболеванием – левосторонней прозопалгией (постоянные боли в области лица). Диагноз ему поставили еще в середине 2000-х.

Певец поделился в интервью с Woman.ru, что чувствует себя полным сил и активно занимается написанием песен.





Андрей Губин певец, музыкант, композитор Я очень оптимистичный человек. Поэтому скажу так: здоровье все лучше и лучше. Чувствую себя очень энергичным, чувствую в себе много сил, и эти силы уходят на любимое дело. Я люблю писать музыку и пишу ее. У меня готовы три песни, осталось только подать. Как только закончатся проблемы со здоровьем, то я это сделаю.

Исполнитель хитов "Зима-холода" и "Девушки как звезды" отметил, что не отказывается полностью от мыслей вернуться на сцену, но обещаний давать не готов. По словам Губина, если он поймет, что самостоятельно выйти и исполнить свои песни не сможет, то отдаст их другому артисту.

"Я давно это обещаю, но рынок занят: есть кто пишет, кто поет. Что касается меня, то у меня всегда есть планы выйти на сцену! Для меня интересно, чтобы песни звучали, тогда можно и концерты начинать давать", – добавил он.



В феврале 2024-го в СМИ появилась информация, что Губин пошел на поправку и в ближайшее время может вернуться на сцену. Однако в мае того же года певец завил, что о камбэке пока не может быть и речи, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В ноябре 2024-го Андрей сообщил журналистам об ухудшении состояния, из-за чего ему пришлось отказаться от новогодних корпоративов. Артист жаловался на постоянные боли в лице и во всем теле, проблемы с зубами на фоне болезни и даже трудности с дыханием.

Звезда 1990-х

Пик карьеры Андрея Губина пришелся на 1990-е и начало 2000-х. Его хиты звучали практически на каждой вечеринке, певец активно выступал на концертах и гастролировал.

Первый непрофессиональный альбом Губина под названием "Я бомж" вышел в 1989 году тиражом 200 экземпляров. Позже он записал еще два нестудийных альбома – "Аве Мария" и "Принц и принцесса".

По данным СМИ, переломным моментом в его карьере стал 1994 год, когда он начал сотрудничать с Леонидом Агутиным. Старший коллега предложил Губину сделать профессиональную аранжировку песни "Мальчик-бродяга". Далее Губин записал первый студийный одноименный альбом. Песни с него, "Мальчик-бродяга", "Лиза" и "Ночь", впоследствии стали хитами.

В 1998 году вышел альбом "Только ты". Пластинка принесла Губину новую волну популярности благодаря песням "Зима-холода", "Птица" и "Милая моя далеко". В начале 2000-х певец выпустил еще несколько альбомов и сборников.

Андрей неоднократно становился лауреатом фестиваля "Песня года" как исполнитель и однажды как автор песни ("Мама-Мария" Жанны Фриске), три раза был награжден статуэткой "Золотой граммофон" (с песнями "Милая моя", "Облака" и "Девушки как звезды").

В начале 2010‑х он практически исчез из публичного поля и долго не появлялся на сцене, что породило множество домыслов о судьбе артиста.

В 2019 году в Сети появились снимки, которые встревожили поклонников Губина: позже выяснилось, что причиной ухода из публичного пространства стала неизлечимая болезнь.

В беседе с телеведущим Андреем Малаховым в 2023 году певец признался, что из‑за недуга ему трудно работать – болезнь сковывает движения и затрудняет дыхание, ухудшая качество жизни в целом. Он также отмечал, что некоторое время проходил реабилитацию в психиатрической клинике.

В августе 2024 года продюсер Игорь Крутой устроил юбилейный концерт в честь 50‑летия Губина. В рамках фестиваля "Новая волна" современные исполнители перепели хиты Андрея, а он наблюдал за программой с первого ряда, однако на сцену так и не поднялся.