Буйнов опроверг новости о "паллиативном статусе" и призвал СМИ не "заниматься фигней"

26 ноября поклонников Александра Буйнова потрясла новость: у певца якобы диагностировали четвертую стадию рака, при которой дальнейшее лечение нецелесообразно. Однако вскоре супруга артиста, его близкое окружение и он сам опровергли эти слухи. Подробности состояния здоровья звезды – в материале Москвы 24.
"Паллиативный статус"
26 ноября некоторые СМИ со ссылкой на телеграм-канал SHOT сообщили, что у народного артиста РФ Александра Буйнова обнаружили последнюю стадию рака и врачи присвоили ему паллиативный статус. Это означает, что дальнейшее лечение нецелесообразно, а ремиссия невозможна.
Музыкант действительно много лет испытывает проблемы со здоровьем: например, телеграм-канал Mash рассказывал, что в конце августа артиста госпитализировали в связи с появлением новых опухолевых очагов. Тогда Буйнов прошел обследование и получил гормональное лечение. А 7 ноября певец снова оказался в больнице, но лишь на день и в рамках дневного стационара, после чего ему назначили паллиативное лечение препаратами. Как тогда уточняли СМИ, это не равно паллиативному статусу, который подразумевает полное отсутствие терапии.
"Человек активно существует и работает"
Супруга артиста Елена одна из первых отреагировала на страшные новости. В беседе с MSK1.RU она подчеркнула, что Буйнов каждый день на работе.
В свою очередь, источники в окружении артиста сообщили изданию "Комсомольская правда", что Елена планирует найти журналистов, которые распространяют ложную информацию о состоянии здоровья звезды, и судиться с ними.
Позднее информацию о паллиативном статусе опроверг и сам исполнитель в своих соцсетях.
"Это не конец света"
Рак предстательной железы у артиста обнаружили еще 20 лет назад. В 2011-м Буйнов перенес сложную операцию, благодаря которой удалось достичь ремиссии. Певец никогда не опускал руки, не предавался унынию и считал, что именно позитивный настрой и жизнелюбие помогли ему бороться с онкологией.
В 2023 году на YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" певец и вовсе заявил, что считает себя излечившимся от рака, ведь не думает о болезни. Достичь такого эффекта артисту помогает "секретный укол", который он делает раз в полгода для профилактики, поэтому не боится возвращения болезни.
Сейчас певец полон творческих планов: на 30 ноября и 7 декабря у музыканта запланированы выступления, а большой сольный юбилейный концерт артиста должен пройти в Кремлевском дворце весной 2025 года.