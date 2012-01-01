Буйнов опроверг новости о "паллиативном статусе" и призвал СМИ не "заниматься фигней"

26 ноября поклонников Александра Буйнова потрясла новость: у певца якобы диагностировали четвертую стадию рака, при которой дальнейшее лечение нецелесообразно. Однако вскоре супруга артиста, его близкое окружение и он сам опровергли эти слухи. Подробности состояния здоровья звезды – в материале Москвы 24.

"Паллиативный статус"

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

26 ноября некоторые СМИ со ссылкой на телеграм-канал SHOT сообщили, что у народного артиста РФ Александра Буйнова обнаружили последнюю стадию рака и врачи присвоили ему паллиативный статус. Это означает, что дальнейшее лечение нецелесообразно, а ремиссия невозможна.

Музыкант действительно много лет испытывает проблемы со здоровьем: например, телеграм-канал Mash рассказывал, что в конце августа артиста госпитализировали в связи с появлением новых опухолевых очагов. Тогда Буйнов прошел обследование и получил гормональное лечение. А 7 ноября певец снова оказался в больнице, но лишь на день и в рамках дневного стационара, после чего ему назначили паллиативное лечение препаратами. Как тогда уточняли СМИ, это не равно паллиативному статусу, который подразумевает полное отсутствие терапии.

"Человек активно существует и работает"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Супруга артиста Елена одна из первых отреагировала на страшные новости. В беседе с MSK1.RU она подчеркнула, что Буйнов каждый день на работе.

(в личном Telegram-канале артиста. – Прим. ред.) человек активно существует и работает: сюда приехал, тут был концерт, там, сегодня еду туда. То есть вчера он скакал, а ночью его забрали? Вы знаете, что с его заболеванием так не бывает.

Елена Буйнова жена Александра Буйнова На нашей страницечеловек активно существует и работает: сюда приехал, тут был концерт, там, сегодня еду туда. То есть вчера он скакал, а ночью его забрали? Вы знаете, что с его заболеванием так не бывает.

В свою очередь, источники в окружении артиста сообщили изданию "Комсомольская правда", что Елена планирует найти журналистов, которые распространяют ложную информацию о состоянии здоровья звезды, и судиться с ними.

Позднее информацию о паллиативном статусе опроверг и сам исполнитель в своих соцсетях.





Александр Буйнов певец, народный артист РФ Товарищи журналисты, вы бы лучше написали о моем новом клипе, о новых песнях, позвонили бы и спросили о творческих планах, в конце концов – куда больше пользы было бы. Что же вас так тянет на сплетни, чернуху? Понимаю, что у некоторых из вас, возможно ко мне особенная любовь, но давайте знать и соблюдать границы. Все самые актуальные новости обо мне во всех моих соцсетях. Ребята, прекращайте фигней заниматься. Будьте здоровы!

"Это не конец света"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рак предстательной железы у артиста обнаружили еще 20 лет назад. В 2011-м Буйнов перенес сложную операцию, благодаря которой удалось достичь ремиссии. Певец никогда не опускал руки, не предавался унынию и считал, что именно позитивный настрой и жизнелюбие помогли ему бороться с онкологией.





Александр Буйнов певец, народный артист РФ Я безнадежный оптимист, романтик, фантазер. У меня нет плохого настроения, что за окном дождь, снег, серые тучи. У меня всегда прекрасная погода. Когда я узнал диагноз, то не расстроился. Это не конец света. Я очень люблю жизнь.

В 2023 году на YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" певец и вовсе заявил, что считает себя излечившимся от рака, ведь не думает о болезни. Достичь такого эффекта артисту помогает "секретный укол", который он делает раз в полгода для профилактики, поэтому не боится возвращения болезни.

Сейчас певец полон творческих планов: на 30 ноября и 7 декабря у музыканта запланированы выступления, а большой сольный юбилейный концерт артиста должен пройти в Кремлевском дворце весной 2025 года.