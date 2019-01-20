Андрей Губин рассказал о борьбе с тяжелым заболеванием

Российский певец Андрей Губин признался, что врачи поставили на нем крест из-за тяжелого заболевания. Об этом он рассказал в эфире программы "Сегодня вечером".
По словам артиста, по прогнозам врачей, он еще давно должен был "загнуться". "Но Андрюша так просто не сдается", – отметил Губин. Тем не менее, он подчеркнул, что в последнее время болезнь прогрессирует, поэтому он старается избегать публики.
Сейчас Губин живет в Уфе и не работает, однако надеется продолжить карьеру. Он признался, что живет на накопления, заработанные в прошлом, их хватит примерно на десять лет.
Андрей Губин известен по хитам 90-х "Мальчик-бродяга", "Милая моя", "Зима-холода". В середине 2000-х певец пропал с экранов телевизоров. Его последнее выступление состоялось в 2005 году в Кремлевском дворце. Причиной стало неврологическое заболевание, из-за которого у него возникают спазмы мышц лица и глаз.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.