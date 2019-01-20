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15:23

Андрей Губин рассказал о борьбе с тяжелым заболеванием

культура

15:23

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Фото: ТАСС/Елизавета Клементьева

Российский певец Андрей Губин признался, что врачи поставили на нем крест из-за тяжелого заболевания. Об этом он рассказал в эфире программы "Сегодня вечером".

По словам артиста, по прогнозам врачей, он еще давно должен был "загнуться". "Но Андрюша так просто не сдается", – отметил Губин. Тем не менее, он подчеркнул, что в последнее время болезнь прогрессирует, поэтому он старается избегать публики.

Сейчас Губин живет в Уфе и не работает, однако надеется продолжить карьеру. Он признался, что живет на накопления, заработанные в прошлом, их хватит примерно на десять лет.

Андрей Губин известен по хитам 90-х "Мальчик-бродяга", "Милая моя", "Зима-холода". В середине 2000-х певец пропал с экранов телевизоров. Его последнее выступление состоялось в 2005 году в Кремлевском дворце. Причиной стало неврологическое заболевание, из-за которого у него возникают спазмы мышц лица и глаз.

культура

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