21 мая, 11:20

Шоу-бизнес

Жуков рассказал о дружбе с Потехиным после распада "Руки Вверх!"

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Солист и лидер российской поп-группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков в интервью РИА Новости рассказал, что дружит с бывшим участником коллектива Алексеем Потехиным даже после распада их дуэта.

По словам артиста, они общаются, поздравляют друг друга с праздниками и регулярно созваниваются. Кроме того, у Жукова и Потехина есть общие дела, в том числе связанные с музыкой и авторскими правами.

Также Жуков развеял миф, что их дуэт с Потехиным распался в 2006 году якобы из-за конфликта. По словам певца, основание и успех группы являются не только его заслугой, но и Потехина.

"Леша – неотъемлемая часть группы. "Руки Вверх!" – это не только Сережа, это Леша и Сережа", – подытожил певец.

Ранее Жуков рассказал, что группа "Руки Вверх!" впервые за 14 лет выпустит новый альбом. Сборник получил название "Врубай на полную". Певец отметил, что очень трогательно относится к каждой композиции и мог бы выпустить альбом "уже очень давно", однако "порой для этого нужно 14 лет".

Жуков добавил, что обложка и название альбома являются оммажем к ранним сборникам – "Сделай погромче" и "Сделай еще громче". При этом в этот раз выпускать альбом планируется не только в цифровом формате, но также на аудиокассетах и дисках.

