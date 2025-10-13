Трамп долго не отпускал руку Макрона во время фотосессии в Египте

Фото: ТАСС/EPA/POOL/YOAN VALAT

Президент США Дональд Трамп долго не отпускал руку французского лидера Эммануэля Макрона во время фотосессии в Египте. Там проходил саммит по прекращению конфликта в секторе Газа, видео события транслировали СМИ.

Мероприятие началось с фотографирования: мировые лидеры подходили к Трампу, пожимали ему руку. Глава Белого дома "схватил" Макрона и не хотел отпускать. Главы государств коротко что-то обсудили, однако неясно, о чем именно шел разговор.

Кроме того, Трамп шутливо поприветствовал премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая была единственной женщиной на "саммите мира", пишет ANSA.

"Кто эта женщина?" – спросил американский лидер.

После этого президент подал Мелони руку и назвал ее "прекрасной женщиной". Над ней пошутил и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Политик сказал Мелони, что она "выглядит великолепно", однако нужно "заставить ее" бросить курить.

Во время "саммита мира" президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, глава Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, Трамп и Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в Газе.

Несколько дней назад Израиль и палестинское радикальное движение договорились о первых пунктах мирного плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. ХАМАС передал Красному Кресту всех живых израильских заложников.

