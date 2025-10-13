Эрдоган пошутил над премьером Италии Мелони

Фото: ТАСС/EPA/POOL/YOAN VALAT

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пошутил во время разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони на полях саммита по Газе в Египте, передает агентство İhlas (İHA).

Мелони отметила, что их самолеты одновременно прибыли в аэропорт Шарм-эш-Шейха, и поинтересовалась самочувствием турецкого лидера. Тот, в свою очередь, сказал ей, что она "выглядит великолепно", однако Эрдоган должен "заставить ее" бросить курить.

"Я знаю, знаю. Я не хочу кого-нибудь убить", – ответила премьер-министр Италии.

Рядом в этот момент находился президент Франции Эммануэль Макрон, который с улыбкой заявил, что это "невозможно".

Во время саммита президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, глава Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, американский лидер Дональд Трамп и Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в Газе.

При этом Израиль и палестинское радикальное движение договорились о первых пунктах мирного плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке в ночь на 9 октября. ХАМАС передал Красному Кресту всех живых израильских заложников. Передача тел погибших будет организована позднее.

