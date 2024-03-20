Лифт упал в многоквартирном доме в Люберцах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Лифт, в котором находились четыре человека, рухнул в многоквартирном доме на Октябрьском проспекте в Люберцах. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале прокуратуры Московской области.

В надзорном ведомстве уточнили, что ЧП в 10-этажном доме случилось 19 марта. Лифт, установленный в 1999 году, упал с высоты третьего этажа.

"Люберецкая прокуратура установит все обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению требований федерального законодательства, а также действиям лиц, ответственных за техническое обслуживание и эксплуатацию лифтового оборудования", – говорится в публикации.

Ранее трое взрослых и один ребенок получили травмы в результате падения лифта в поселке Шушары Санкт-Петербурга.

В этот момент в кабине находились 15 человек, включая двоих детей. Скорую помощь вызвали двое пострадавших, один мужчина получил травму колена.



Трое человек пострадали после падения в шахту лифта в доме Санкт-Петербурга