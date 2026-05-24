Стрелявший у Белого дома в Вашингтоне доставлен в больницу

Подозреваемый в стрельбе около Белого дома в Вашингтоне госпитализирован в критическом состоянии. Об этом сообщает CBS News.

Прохожий, пострадавший во время перестрелки, также был доставлен в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.

Злоумышленник открыл огонь по сотрудникам полиции, когда подошел к контрольно-пропускному пункту Белого дома, уточняет агентство Reuters. Президент США Дональд Трамп находится в безопасности внутри Белого дома.

Серия выстрелов прозвучала в столице США в ночь на 24 мая. По информации СМИ, злоумышленник размахивал пистолетом и выстрелил как минимум три раза в направлении Белого дома. После этого правоохранители открыли ответный огонь и нейтрализовали его.

В результате стрельбы был задет случайный прохожий. Полиция оцепила место происшествия, на место ЧП также прибыли сотрудники ФБР.