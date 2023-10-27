Эксперты рассказали о наиболее оплачиваемых вакансиях для пенсионеров в РФ

В Минфине назвали основные причины, из-за которых пенсионеры не продолжают работать. На первом месте оказалось соотношение уровня зарплат к пенсионному обеспечению. Рассказываем подробности и спрашиваем у эксперта, какие профессии являются наиболее прибыльными для пенсионеров.
Три причины
Глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал о трех главных причинах, из-за которых российские пенсионеры предпочитают заслуженный отдых вместо продолжения трудовой деятельности. По его словам, соцопросы показали, что на первом месте находится проблема соотношения уровня зарплат и размера пенсионного обеспечения.
В качестве второй причины в пользу отказа от работы министр назвал состояние здоровья пенсионеров. На третьем месте находится аргумент о необходимости ухаживать за внуками.
"Эти три позиции как раз и являются основанием для того, чтобы пенсионеры оставались на пенсии, получали свои пенсионные выплаты и обеспечивали те потребности, по которым соцопросы были проведены", – отметил Силуанов.
Вместе с тем глава Минфина уточнил, что ведомство со скепсисом относится к вопросу индексации пенсионных выплат по отдельным профессиям для работающих пенсионеров. По словам Силуанова, такой подход требует дополнительных обсуждения и проработки.
Карьера на пенсии
Существует несколько профессий, где пенсионеры могут рассчитывать на высокую зарплату. Об этом в беседе с Москвой 24 сообщил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
"Это здравоохранение, поскольку действуют указы президента о соответствии заработной платы средней по региону. Также это касается образования и науки", – рассказал эксперт.
Кроме того, старшее поколение востребовано в технических отраслях в качестве инженерного состава.
Также можно рассмотреть различные курьерские службы. По словам Сафонова, работники доставки в Москве получают достаточно высокую зарплату. Однако стоит учесть, что это интенсивная работа. Если у пожилого человека нет проблем со здоровьем и будет хватать сил, то в качестве курьера можно зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц.
В свою очередь, hr-эксперт, руководитель Школы развития карьеры Гарри Мурадян в интервью с Москвой 24 назвал еще несколько вариантов, среди которых продажа товаров для возрастных клиентов.
Кроме того, пожилые люди могут рассмотреть службу поддержки. Причем речь идет не только о работе на телефоне. Мурадян порекомендовал обратить внимание на вакансии, связанные со службой поддержки в чатах банков.
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