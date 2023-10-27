Эксперты рассказали о наиболее оплачиваемых вакансиях для пенсионеров в РФ

В Минфине назвали основные причины, из-за которых пенсионеры не продолжают работать. На первом месте оказалось соотношение уровня зарплат к пенсионному обеспечению. Рассказываем подробности и спрашиваем у эксперта, какие профессии являются наиболее прибыльными для пенсионеров.



Три причины

Глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал о трех главных причинах, из-за которых российские пенсионеры предпочитают заслуженный отдых вместо продолжения трудовой деятельности. По его словам, соцопросы показали, что на первом месте находится проблема соотношения уровня зарплат и размера пенсионного обеспечения.





Антон Силуанов глава Минфина РФ Пенсионеры говорят, что пенсии поднимаются достаточно и предлагается невысокая заработная плата. Пенсии с учетом индексации в последние два года существенно подросли. И если идти работать, работодатели не всегда предлагают достойный уровень оплаты.

В качестве второй причины в пользу отказа от работы министр назвал состояние здоровья пенсионеров. На третьем месте находится аргумент о необходимости ухаживать за внуками.

"Эти три позиции как раз и являются основанием для того, чтобы пенсионеры оставались на пенсии, получали свои пенсионные выплаты и обеспечивали те потребности, по которым соцопросы были проведены", – отметил Силуанов.

Вместе с тем глава Минфина уточнил, что ведомство со скепсисом относится к вопросу индексации пенсионных выплат по отдельным профессиям для работающих пенсионеров. По словам Силуанова, такой подход требует дополнительных обсуждения и проработки.



Карьера на пенсии

Существует несколько профессий, где пенсионеры могут рассчитывать на высокую зарплату. Об этом в беседе с Москвой 24 сообщил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"Это здравоохранение, поскольку действуют указы президента о соответствии заработной платы средней по региону. Также это касается образования и науки", – рассказал эксперт.

Кроме того, старшее поколение востребовано в технических отраслях в качестве инженерного состава.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Остальные вакансии, которые сейчас предоставляются, например, торговлей, подразумевают заработок в пределах 70 тысяч рублей. Это кассиры, мерчандайзеры, то есть люди, которые занимаются контролем наполнения полок, выкладкой товаров и контролем сроков годности.

Также можно рассмотреть различные курьерские службы. По словам Сафонова, работники доставки в Москве получают достаточно высокую зарплату. Однако стоит учесть, что это интенсивная работа. Если у пожилого человека нет проблем со здоровьем и будет хватать сил, то в качестве курьера можно зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц.

В свою очередь, hr-эксперт, руководитель Школы развития карьеры Гарри Мурадян в интервью с Москвой 24 назвал еще несколько вариантов, среди которых продажа товаров для возрастных клиентов.





Гарри Мурадян hr-эксперт, руководитель Школы развития карьеры Представьте себе: когда вам продает страховку жизни 20-летний молодой человек, это выглядит неправдоподобно. Когда такую услугу предлагает уверенный человек с опытом – это другое дело. Но могут быть и другие продукты: отдых в пансионате, средства мобильности, лекарственные препараты, БАДы, одежда или украшения.

Кроме того, пожилые люди могут рассмотреть службу поддержки. Причем речь идет не только о работе на телефоне. Мурадян порекомендовал обратить внимание на вакансии, связанные со службой поддержки в чатах банков.

