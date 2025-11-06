06 ноября, 10:54Общество
Опасный химикат нашли в поддельных куклах Labubu в Швеции
Фото: legion-media.com/Robert W
Опасный для репродуктивной системы химикат обнаружили в поддельных куклах Labubu в Швеции. Об этом сообщило агентство по надзору за химическими продуктами (Kemikalieinspektionen), передает РИА Новости.
"Пластик на лице пяти из семи протестированных кукол содержал большое количество вещества ДЭГФ (диэтилгексилфталат. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.
По информации агентства, данное вещество может негативно влиять на способность к деторождению и на развитие плода.
При этом в Швеции использование ДЭГФ в игрушках запрещено с конца 1990-х годов. Однако в некоторых странах оно используется как дешевый способ размягчения пластика.
"Маленькие дети особенно чувствительны, поскольку их организм еще развивается, и они часто тянут игрушки в рот, что увеличивает риск проглатывания этого вещества", – добавили в агентстве.
В целом с начала года шведская таможня пресекла ввоз более 5,3 тысячи поддельных Labubu. Власти страны в преддверии черной пятницы и рождественских распродаж призвали потребителей не покупать поддельные игрушки детям.
Как ранее рассказала психолог Дарья Яушева, массовая истерия у молодежи вокруг Labubu неопасна. По мнению эксперта, такие игрушки могут быть одним из способов выразить индивидуальность и справиться с тревогой. При этом она отметила, что их очеловечивание ребенком скорее вызвано дефицитом тактильного контакта, заботы и ощущения безопасности.