Представитель РПЦ Кипшидзе раскритиковал игрушки с маркетплейсов в виде Иисуса на кресте

Плюшевые игрушки в виде распятия Иисуса на кресте вызывают вопросы, так как это предмет поклонения, а не игры. Таким мнением с Москвой 24 поделился зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее в маркетплейсах появились игрушки в форме плюшевого Иисуса на кресте. Продавцы предлагают использовать их на уроках в школе или в качестве необычного подарка для друзей.

По словам Кипшидзе, подобные игрушки должны способствовать приобщению детей к определенным ценностям. В данном случае к тем, что транслируются в Священном Писании.

"Можно только приветствовать появление игрушек в виде библейских персонажей, с которыми ребенок приобщается к евангельской истории. Особенно это важно сейчас, на фоне доминирования всяких уродов типа Labubu, человеков-пауков и других персонажей, которые, мягко говоря, не способствуют воспитанию детей в правильном русле", – отметил Кипшидзе.

Вахтанг Кипшидзе зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Крест – это все-таки предмет для поклонения, и непонятно, зачем ребенку с ним играть. А уж какая-нибудь подушка в форме креста – я считаю, что это какой-то перебор. Это безвкусно и оскорбительно.

Настоятель Георгиевского храма в Нахабине Московской области иерей Павел Островский согласился в беседе с Москвой 24, что с каждой моделью подобных игрушек нужно разбираться по отдельности.

"Здесь надо подходить индивидуально. Если речь идет о каком-то кощунстве, это какая-то насмешка, то это категорически запрещено. А если делали меленьких куколок, чтобы дети могли поиграть в библейские сюжеты, – это другая история", – сказал Островский.

Ранее психолог Дарья Яушева рассказала Москве 24, что массовая истерия у молодежи вокруг Labubu неопасна. По ее мнению, такие игрушки могут быть одним из способов выразить индивидуальность и справиться с тревогой. При этом она отметила, что их очеловечивание ребенком скорее вызвано дефицитом тактильного контакта, заботы и ощущения безопасности.

