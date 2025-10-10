В ГД обсудили борьбу с игрушечными "чудовищами с улыбкой"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутаты Госдумы обсудили предложения о введении обязательной экспертизы игрушек, усилении таможенного контроля, а также поддержке российских компаний, которые выпускают игрушки в духе традиционных ценностей, сообщает РБК.

Обсуждение прошло на круглом столе под названием "Игрушки как канал скрытой пропаганды: визуальные образы, маркировка, проверка, квоты".

Председатель комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова отметила, что сегодня игрушки становятся инструментом гибридной войны, с помощью которого навязывают чуждые ценности и "отрывают детей от любви к Родине".

Парламентарий обратила особое внимание на игрушки крупных международных компаний, к примеру, Mattel, которая официально ушла из РФ, но ее продукция все еще попадает в страну. Лантратова заявила, что такие куклы, как Enchantimals и Monster High, пропагандируют деструктивные образы, связанные с культом смерти и агрессии, а также могут вызвать у детей страхи и психические нарушения.

При этом некоторые производители, зарабатывая на российском рынке, затем финансируют действия, которые направлены против интересов РФ, добавила депутат.

По ее мнению, в России нужно воссоздать институт игрушек, который будет заниматься их разработкой и психологической оценкой. Территорию для такого института готовы выделить в Сергиевом Посаде.

Отмечается, что во время обсуждений депутаты и приглашенные эксперты не стали упоминать настоящие названия проблемных игрушек, называя их "синими чудовищами", "чудовищами с улыбкой" и прочими словами.

В свою очередь, депутат Татьяна Буцкая указала, что в России есть социальная и санитарная экспертиза игрушек, однако нет ни психологической, ни педагогической.

"И это приводит к тому, что буквально за один месяц продажи вот этих синих чудовищ возрастают в миллион раз. Чудовища с улыбкой возрастают еще в миллион раз. Я специально не называю их названия, потому что каждый раз, когда мы выходим к высокой трибуне и говорим их названия, мы их рекламируем", – добавила она.

Буцкая подчеркнула, что в результате работы по борьбе с деструктивными игрушками на полках детских магазинов больше не будет ни "гробиков", ни "головы, которая выскакивает из унитаза".

Ранее депутат Виталий Милонов заявил, что куклы Барби напоминают девушек, которые сопровождают богатых людей в казино и в разные ночные клубы в США.

В Госдуме обсуждают возможность запрета кукол Барби на российском рынке, но мнения родителей на этот счет разделились. Кто-то не видит угрозы в таких игрушках, а другие считают Барби не подходящими для маленьких девочек.