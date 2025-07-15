15 июля, 07:55Политика
Лавров и Си Цзиньпин обсудили подготовку визита Путина в Китай
Фото: mid.ru
Глава МИД РФ Сергей Лавров и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили подготовку визита Владимира Путина в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и торжествах по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Лавров провел переговоры с китайским лидером в рамках участия в заседании Совета министров иностранных дел стран ШОС.
Министр передал Си Цзиньпину дружеский привет и наилучшие пожелания от российского президента. В свою очередь, лидер КНР приветствовал предстоящий приезд Путина в Китай и высоко оценил состояние двусторонних отношений между двумя государствами.
Си Цзиньпин также подтвердил нацеленность на дальнейшее наращивание всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Россией.
В ходе своего рабочего визита в Китай Лавров пообщался в том числе с главой китайского МИД Ван И. Они обсудили отношения с США и перспективы урегулирования кризиса на Украине.
Стороны также затронули другие темы, в том числе конфликт Ирана и Израиля, а также ситуацию на Корейском полуострове. Более того, Лавров и Ван И коснулись вопросов практического взаимодействия России и Китая, включая их гуманитарную составляющую, а также взаимодействия в рамках ШОС.
Путин заявил о развитии двусторонних связей во благо народов России и Китая