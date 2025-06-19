Путин рассказал, что его внучка свободно общается по-китайски

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Владимир Путин впервые упомянул, что у него есть внучка, заявив, что она свободно общается по-китайски со своей воспитательницей из Пекина. Об этом российский лидер рассказал на встрече с руководителями международных информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Когда я говорил о том, что некоторые мои близкие люди, родные, изучают китайский язык, я сказал про свою внучку, у которой воспитательница из Пекина, и она с ней свободно говорит на китайском языке", – сообщил Путин.

Президент подчеркнул, что в России в целом растет интерес к китайскому языку.

"Здесь нет ничего удивительного, и здесь нет ничего, что отличало бы в данном случае российско-китайские отношения от любых других отношений нашей страны с другими странами в случае расширения объема контактов и экономической активности", – добавил глава государства.

По словам Путина, Россия становится для Китая заметным партнером в области экономики. Странам следует сосредоточить внимание на высокотехнологичных сферах, отметил президент. В частности, российскую сторону порадовали успехи Китая в области развития искусственного интеллекта, который работает в 10 раз эффективнее, чем у конкурентов.

В мае Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Кремле. Встреча двух лидеров длилась более семи часов.

Во время переговоров Путин отметил, что к традициям новогодних праздников в России добавилась практика отмечать Новый год по китайскому календарю. Президент добавил, что 2024–2025 годы были объявлены в России и КНР перекрестными годами культуры. В 30 российских городах и 50 китайских уже состоялось порядка 150 самых разных мероприятий.