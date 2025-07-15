Лавров встретился с Си Цзиньпином в Пекине

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Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Пекине, передает ТАСС.

Уточняется, что незадолго до переговоров с Лавровым китайский лидер провел общую встречу с главами МИД стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Лавров находится в Китае с 13 июля. Дипломат прибыл с рабочим визитом в город Тяньцзинь, где проходило заседание Совета глав МИД ШОС.

Помимо этого, Лавров встретился с министром иностранных дел КНР Ван И. Они обсудили отношения с США и перспективы урегулирования кризиса на Украине.

Стороны также затронули другие темы, в том числе конфликт Ирана и Израиля, а также ситуацию на Корейском полуострове. В ходе общения министры выразили удовлетворение позитивной динамикой российско-китайского взаимодействия, обсудили двустороннюю повестку с акцентом на реализацию майского саммита в Москве.