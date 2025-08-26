Си Цзиньпин встретился с Володиным в Пекине

Фото: ТАСС/EPA/XINHUA/Xie Huanchi

Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным в Пекине, сообщило Центральное телевидение Китая.

По информации ТАСС, спикер Госдумы передал китайскому лидеру теплые слова приветствия и добрые пожелания от Владимира Путина. Володин также проинформировал о прошедшем в Пекине десятом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей.

Кроме того, Володин отметил вклад китайского народа в победу во Второй мировой войне и выразил благодарность Си Цзиньпину за сохранение исторической памяти и внимание к мемориалам советским солдатам и офицерам.

Володин во главе парламентской делегации РФ прибыл в Китай с официальным визитом в ночь на 25 августа. Спикер ГД осуществляет визит в КНР по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Российский парламентарий указывал, что стороны собирались обсудить противодействие санкционному давлению и внешнему вмешательству, а также расширение торгово-экономического сотрудничества.