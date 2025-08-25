Володин прибыл с официальным визитом в Китай

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во главе парламентской делегации РФ прибыл в Китай с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

Отмечается, что Володин осуществляет визит в КНР по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Депутат планирует провести ряд встреч и десятое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей.

Сам Володин в мессенджере Max сообщил, что стороны планируют обсудить противодействие санкционному давлению и внешнему вмешательству, а также расширение торгово-экономического сотрудничества.

Ранее КНР сделала представление ЕС за антироссийские санкции. Таким образом глава министерства коммерции Китая Ван Вэньтао дал ответ Евросоюзу на решение включить меры против китайских финансовых учреждений в 18-й пакет санкций.