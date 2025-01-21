Владимир Путин и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор

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Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры стран обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта после заключения соглашения между Израилем и движением ХАМАС. В свою очередь, Путин высоко оценил посреднические усилия Египта и ряда других стран по содействию достижению договоренностей.

Также лидеры обменялись мнениями о положении дел в Сирии, акцентировав необходимость уважения территориальной целостности этой страны и обеспечения законных прав всех ее граждан.

Кроме того, президенты коснулись вопросов развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также ход реализации крупных совместных проектов. В частности, проект российской промзоны на берегу Суэцкого канала, а также строительство АЭС "Эд-Дабаа".

Путин и ас-Сиси подчеркнули обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении дружественных российско-египетских отношений.

В канцелярии египетского лидера ТАСС уточнили, что в ходе переговоров стороны также обсудили последние события в зоне конфликта на Украине.

Режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС начал действовать 19 января 2025 года. В рамках сделки по Газе, в которой гарантами выступили Катар, Египет и США, радикалы освободили трех израильтянок.

В тот же день первые после заключения перемирия грузовики с гумпомощью пересекли границу Египта с сектором Газа.