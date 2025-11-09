Шойгу прибыл в Каир для встречи с высшим руководством Египта

Фото: kremlin.ru

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации прибыл в Каир 9 ноября для переговоров с высшим политическим и военным руководством Египта, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

По данным Совбеза, в аэропорту его встретили советник президента АРЕ по вопросам национальной безопасности Файза Эль-Нага и посол РФ в Египте Георгий Борисенко.

В состав российской делегации вошли представители МИД, МВД России, Минюста, Минпромторга, ФС ВТС, Роскосмоса, Росатома и другие.

В программе визита запланированы встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси, советником по национальной безопасности Файзой Эль-Нагой, главой МИД АРЕ Бадром Абделати и министром обороны Абделем Сакром.

Стороны намерены обсудить широкий спектр вопросов, включая реализацию договоренностей в сфере военного и военно-технического сотрудничества, активизацию диалога по линии правоохранительных ведомств, борьбу с терроризмом и обеспечение информационной безопасности, а также продвижение стратегических проектов в торгово-экономической и энергетической сферах.

