Госдума в II чтении повысила НДС до 22%

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Госдума во втором чтении повысила НДС до 22%, сохранив 10% для всех социально значимых товаров.

В числе товаров, для которых сохраняется льготная ставка – продукты питания, медицинская продукция и лекарства, товары для детей, книги, издания периодической печати и племенные сельскохозяйственные животные. Однако из списка были исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира.

Кроме того, вводится мораторий на привлечение к ответственности малых и средних предпринимателей, которые впервые перешли на НДС в 2026 году и допустили нарушения в этот период. Такие предприниматели могут однократно отказаться от применения пониженных ставок НДС. Замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов объяснял, что это необходимо для того, чтобы те, кто принял неправильное решение о применении пониженных ставок, могли его изменить.

Возможность применения ставок НДС в размере 5 и 7% предусматривается для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения и заключили концессионные соглашения в отношении объектов коммунального хозяйства, расположенных в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек. Это объекты тепло- и водоснабжения, водоотведения.

Юридические лица, лишенные статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, но исполняющие его функции, смогут применять освобождение от НДС, пока исполняют эти функции.

Помимо этого, от НДС освобождается реализация подакцизных сахаросодержащих напитков общественными организациями инвалидов, а также передача объектов недвижимости, которые изымаются для государственных и муниципальных нужд и за которые налогоплательщику предоставляется компенсация.

Третье чтение запланировано на 20 ноября.

Ранее стало известно, что Совфед одобрил закон, который освобождает от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах. Закон направлен на рост привлекательности банковских продуктов в драгметаллах. Также он выравнивает условия налогообложения НДС для таких вкладов.

