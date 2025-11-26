26 ноября, 10:26Происшествия
Владимир Зеленский получил 9 лет колонии за взятку
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Российский военнослужащий Владимир Зеленский получил 9 лет колонии строгого режима за взятку, передает RT со ссылкой на 2-й Восточный окружной военный суд.
По данным инстанции, Зеленский потребовал 1,5 миллиона рублей за беспрепятственный проезд строительной техники для демонтажа здания на охраняемой им территории. В результате военнослужащий был задержан сотрудниками ФСБ после получения первой части денег.
Кроме того, суд лишил Зеленского воинского звания и права занимать госдолжности на четыре года.
Ранее суд приговорил исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева к 13 годам колонии за взятку. Ему также выписан штраф в размере 560 миллионов рублей. Марзаев на протяжении 12 лет не сможет занимать определенные должности.
В доход государства были конфискованы земельный участок и два дома на сумму более 37 миллионов рублей, которые исполняющий обязанности вице-премьера правительства Башкирии получил в качестве взятки.