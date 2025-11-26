Владимир Зеленский получил 9 лет колонии за взятку

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Российский военнослужащий Владимир Зеленский получил 9 лет колонии строгого режима за взятку, передает RT со ссылкой на 2-й Восточный окружной военный суд.

По данным инстанции, Зеленский потребовал 1,5 миллиона рублей за беспрепятственный проезд строительной техники для демонтажа здания на охраняемой им территории. В результате военнослужащий был задержан сотрудниками ФСБ после получения первой части денег.

Кроме того, суд лишил Зеленского воинского звания и права занимать госдолжности на четыре года.

Ранее суд приговорил исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева к 13 годам колонии за взятку. Ему также выписан штраф в размере 560 миллионов рублей. Марзаев на протяжении 12 лет не сможет занимать определенные должности.

В доход государства были конфискованы земельный участок и два дома на сумму более 37 миллионов рублей, которые исполняющий обязанности вице-премьера правительства Башкирии получил в качестве взятки.