Суд приговорил и. о. вице-премьера Башкирии Марзаева к 13 годам колонии за взятку

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Башкортостан"

Ленинский суд Уфы назначил исполняющему обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алану Марзаеву 13 лет колонии строгого режима, а также выписал штраф в размере 560 миллионов рублей по делу о получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Кроме того, Марзаев на протяжении 12 лет не сможет занимать определенные должности. В доход государства были конфискованы земельный участок и два дома на сумму более 37 миллионов рублей, которые исполняющий обязанности вице-премьера правительства Башкирии получил в качестве взятки.

Также чиновник лишен республиканских наград и почетных званий.

Марзаев был задержан в сентябре прошлого года. По версии СК, чиновник под угрозой воспрепятствования законной предпринимательской деятельности получил свыше 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение подписания госконтрактов на возведение дорог в Уфе.

Стороны договорились, что Марзаеву будет передаваться 10% от суммы каждого заключенного госконтракта. Всего в период с декабря 2023 года по апрель 2024 года было подписано 6 договоров на сумму более 560 миллионов рублей. При этом посредником при передаче денег выступил министр транспорта Башкирии Александр Клебанов.

Позже суд арестовал чиновника. Марзаев называл дело сфабрикованным.

