РИА Новости: СК РФ продлил следствие по делу вице-премьера Башкирии Марзаева

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Срок предварительного следствия по уголовному делу исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева продлен до июня 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Главное следственное управление СК РФ возбудило против Марзаева уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. В октябре прошлого года Басманный суд Москвы отправил его в СИЗО.

По версии следствия, Марзаев получил взятку от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение подписания госконтрактов на возведение дорог.

Посредником при передаче денег был министр транспорта республики Александр Клебанов, утверждают в главке СК РФ. Сумма взятки оценивается в 37 миллионов рублей.