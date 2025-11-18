Гособвинение запросило 14 лет колонии для вице-премьера Башкирии Марзаева

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Башкортостан"

Гособвинение потребовало назначить 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима для исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева по делу о взятке, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Уточняется, что, помимо срока, гособвинитель предложил суду назначить штраф в 10-кратном размере взятки, который составит свыше 560 миллионов рублей, а также запрет занимать должности в государственных органах в течение 13 лет.

Кроме того, гособвинитель потребовал конфискацию в доход государства суммы взятки – 37 миллионов рублей, земельного участка и двух жилых домов, принадлежащих обвиняемому.

Уголовное дело против Марзаева было возбуждено в сентябре 2024 года. По версии следствия, он получил взятку в 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение подписания госконтрактов на возведение дорог.

В октябре того же года Басманный суд Москвы отправил Марзаева в СИЗО. В мае 2025 года было продлено следствие по данному делу.