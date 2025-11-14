Экс-министр сельского хозяйства Новгородской области задержан за взятки

Фото: телеграм-канал "Следком"

Правоохранители задержали экс-министра сельского хозяйства Новгородской области Виктора Витвицкого по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по региону.

По версии СК, фигурант уголовного дела с 2020 по 2025 год получил свыше 6,5 миллиона рублей в виде взятки от предпринимателей. Уточняется, что деньги были нужны для получения бизнесменами грантов на развитие сельского хозяйства и поддержку фермеров на общую сумму более 30 миллионов рублей.

Также выяснилось, что Витвицкий за взятки решал вопросы, которые возникали у фермеров во время взаимодействия с государственными и муниципальными органами, а также с надзорными учреждениями области.

Экс-министра задержали, вопрос об избрании ему меры пресечения еще решается. Предполагается, что его заключат под стражу, говорится в сообщении СК.

Губернатор Новгородской области Александр Дронов прокомментировал задержание экс-министра. В своем телеграм-канале он заявил, что правительство региона оказывает содействие правоохранителям.

До этого пресс-служба кабмина области сообщала, что Витвицкий уволился по собственному желанию 10 ноября.

Ранее директора департамента машиностроения Минпромторга России Михаила Кузнецова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Столичный суд отправил его в СИЗО на два месяца.

До прихода в Минпромторг Кузнецов занимал пост гендиректора АНО "Институт нефтегазовых технологических инициатив". Он также работал в Минэнерго, компаниях "Русский уголь", "Лукойл" и "Газпром нефть".

