Арестованную за взятку замглавы администрации Ялты уволили

Фото: телеграм-канал "МВД Крым"

Замглавы администрации Ялты Ирина Беломестнова, арестованная по подозрению в получении взятки, была уволена. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу администрации города.

"К заместителю главы администрации города Ялты – начальнику департамента строительства и благоустройства администрации города Ялты Ирине Евгеньевне Беломестновой применены меры дисциплинарного взыскания в виде увольнения", – уточнил собеседник агентства.

О задержании Беломестновой стало известно 12 ноября. В связи с этим в администрации города проводились оперативные мероприятия. Власти Ялты выразили готовность активно сотрудничать со следствием.

В ходе расследования выяснилось, что в 2022 году Беломестнова получила от директора коммерческой организации 2,5 миллиона рублей за подписание муниципальных договоров, а также за беспрепятственное принятие и оплату выполненных подрядных работ по данным контрактам. Уточнялось, что речь шла про детсад № 22, который необходимо было капитально отремонтировать и реконструировать.

Политик была заключена в СИЗО до 10 января 2026 года. Сейчас правоохранители выявляют другие эпизоды, к которым она могла быть причастна.