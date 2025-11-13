Замглавы администрации Ялты арестована по делу о взятке

Фото: vk.com/yalta_adm

Замглавы администрации Ялты Ирина Беломестнова отправлена в СИЗО до 10 января 2026 года по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Ялтинского городского суда.

В ГСУ СК России по Крыму и Севастополю уточнили, что в 2022 году Беломестнова получила от директора коммерческой организации 2,5 миллиона рублей за подписание муниципальных договоров, а также за беспрепятственное принятие и оплату выполненных подрядных работ по данным контрактам.

Ведомство выяснило, что речь идет про детсад № 22 на Красноармейской улице, который необходимо было капитально отремонтировать и реконструировать. В результате противоправные действия Беломестновой были выявлены местными правоохранителями и спецслужбами.

Следователи провели обыски по месту работы и жительства обвиняемой, изъяли документацию и иные предметы. Теперь сотрудники регионального СК выявляют другие эпизоды, к которым могла быть причастна замглавы администрации Ялты.

О задержании Беломестновой стало известно 12 ноября. В связи с этим в администрации города проводились оперативные мероприятия. Власти Ялты активно сотрудничают со следствием.

