Суд в Москве арестовал директора департамента Минпромторга РФ Михаила Кузнецова

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца директора департамента машиностроения Минпромторга России Михаила Кузнецова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

О задержании Кузнецова стало известно 7 ноября. В Минпромторге подтвердили эту информацию, добавив, что ведомство находится в тесном сотрудничестве со следствием и оказывает все необходимое содействие.

До прихода в Минпромторг Кузнецов занимал пост гендиректора АНО "Институт нефтегазовых технологических инициатив". Он также работал в Минэнерго, компаниях "Русский уголь", "Лукойл" и "Газпром нефть".

Ранее суд приговорил экс-начальника 4924-го военного представительства Минобороны России Ивана Популовского к 10 годам колонии строгого режима за взятки в особо крупном размере, а также лишил его звания полковника.

По версии СК, в 2021 году оборонное ведомство заключило контракты со Всероссийским научно-исследовательским институтом кабельной продукции и Торговым домом при институте кабельной промышленности на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей. За общее покровительство Популовский получил от этих организаций свыше 11 миллионов рублей.