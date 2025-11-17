Экс-замгубернатора Ростовской области Кушнарева приговорили к 13 годам колонии

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему заместителю губернатора Ростовской области Виталию Кушнареву, сообщает ТАСС.

Суд признал его виновным в получении взятки и хранении оружия, приговорив к 13 годам исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему присудили штраф в размере 475 миллионов рублей.

При этом в ходе прения сторон защитник Кушнарева просил суд переквалифицировать статью обвинения на превышение должностных полномочий. Прокурор, в свою очередь, просил назначить экс-чиновнику 14 лет колонии и штраф.

Кушнарев признал свою вину в хранении оружия. По его словам, найденный пистолет он не успел сдать из-за частых командировок. Однако он также заявил, что не признает свою вину в получении взятки, поскольку считает инцидент с передачей ему 27 миллионов рублей превышением полномочий.

Бывший чиновник был задержан в ноябре 2024 года, вместе с ним задержали его заместителя Дмитрия Мамелко.

По версии следствия, в октябре 2024 года в Ростове-на-Дону он потребовал от директора ООО "Т-Транс" 95 миллионов рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог на территории региона и их своевременную оплату. Предприниматель обратился в УФСБ России по Ростовской области.

Помимо этого, в ноябре 2024 года Кушнарев незаконно приобрел пистолет марки "Кольт" и патроны к нему. В апреле стало известно, что московский суд арестовал имущество семьи чиновника. Общая стоимость – более 276,6 миллиона рублей.

