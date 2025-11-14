14 ноября, 11:24Происшествия
Трое сотрудников ГУ ФСИН по Челябинской области задержаны по делу о взятках
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Трое сотрудников главка ФСИН России по Челябинской области задержаны по подозрению в получении взяток в особо крупном размере от представителей коммерческих организаций. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Совместно с УФСБ по региону были задержаны первый замначальника ГУ ФСИН Сергей Бульчук, начальник управления собственной безопасности Олег Мохов и главный бухгалтер Марина Уфимцева.
Ранее суд отправил в СИЗО замглавы администрации Ялты Ирину Беломестнову до 10 января 2026 года по делу о получении взятки в особо крупном размере.
По данным следствия, в 2022 году женщина получила от директора коммерческой организации 2,5 миллиона рублей за подписание муниципальных договоров, а также за принятие и оплату выполненных подрядных работ по этим контрактам.
