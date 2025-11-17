Бастрыкин потребовал возбудить дело о взятке в отношении курской судьи Петровой

Фото: телеграм-канал "Следком"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении зампреда Ленинского районного суда Курска Ольги Петровой. Это следует из тем, которые будут рассмотрены на заседании Высшей квалификационной коллегией судей (ВККС) 24 ноября, передает РИА Новости.

Бастрыкин хочет завести против Петровой дело о получении взятки.

Глава СК также хочет получить согласие на возбуждение дела в отношении бывшего мирового судьи судебного участка № 7 Нальчикского района Кабардино-Балкарии Мухамеда Темботова. Его планируют обвинить в получении пяти крупных взяток и одной мелкой.

Ранее правоохранители задержали экс-министра сельского хозяйства Новгородской области Виктора Витвицкого по подозрению в получении взяток. По версии СК, фигурант с 2020 по 2025 год получил свыше 6,5 миллиона рублей от предпринимателей.

Уточнялось, что деньги были нужны для получения бизнесменами грантов на развитие сельского хозяйства на общую сумму более 30 миллионов рублей. Также выяснилось, что Витвицкий за взятки решал вопросы, которые возникали у фермеров во время взаимодействия с государственными и муниципальными властями, а также с надзорными учреждениями области.

