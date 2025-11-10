Защита бизнесмена Кана попросила закрыть уголовное дело из-за его смерти

Фото: depositphotos/YGphoto

Адвокат российского бизнесмена Олега Кана, известного как "крабовый король", попросил суд прекратить уголовное дело о создании преступного сообщества, контрабанде живого краба и уклонении от налогов, настаивая на его смерти. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе прений во Фрунзенском районном суде Владивостока защита Кана заявила, что факт смерти бизнесмена установлен и зарегистрирован на территории России.

Ранее защита Кана уже заявляла о якобы смерти бизнесмена в феврале 2023 года. Генпрокуратура посчитала это инсценировкой. В связи с этим Кан продолжает находиться в розыске после отъезда из России в 2018 году.

Кан заочно проходит по двум уголовным делам. Первое связано с организацией убийства предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году, второе – с созданием и руководством преступной группировкой, контрабандой стратегически важных ресурсов и уклонением от уплаты таможенных платежей и налогов.

В апреле 2024 года суд в Приморье вынес Кану приговор по первому делу, назначив ему 17 лет колонии строгого режима. Защита "крабового короля" подала апелляцию, однако ее оставили без удовлетворения.

Суд также удовлетворил иск Генпрокуратуры к рыбопромышленникам Дальнего Востока о возмещении ущерба в размере более 358,7 миллиарда рублей за незаконный вылов даров моря в регионе.

В рамках дела о контрабанде гособвинение потребовало назначить Кану 24 года колонии строгого режима и штраф в размере 5 миллионов рублей.