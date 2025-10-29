Бизнесмену Кану запросили 24 года колонии за контрабанду краба

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Гособвинение потребовало назначить 24 года колонии строгого режима и штраф в размере 5 миллионов рублей российскому бизнесмену Олегу Кану по делу о создании преступного сообщества, об уклонении от уплаты налогов и о контрабанде краба на сумму более 2,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости из зала Фрунзенского районного суда Владивостока.

По версии следствия, в период с 2014-го по 2019 год рыбопромышленник вместе с соучастниками занимался контрабандой крабов из России в Японию, Южную Корею и КНР. При вывозе продукция декларировалась по одной цене, а на самом деле отгружалась по завышенной стоимости. В результате злоумышленники не выплатили около 9 276 812 рублей в качестве таможенных платежей.

Кан заочно проходит по двум уголовным делам. Первое связано с организацией убийства предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году, второе – с созданием и руководством преступной группировкой, контрабандой стратегически важных ресурсов и уклонением от уплаты таможенных платежей и налогов.

В апреле 2024 года суд в Приморье вынес бизнесмену приговор по первому делу. Кану назначили 17 лет колонии строгого режима. Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента фактического задержания рыбопромышленника. Защита "крабового короля" подала апелляцию на вердикт инстанции, но жалобу оставили без удовлетворения.

Кроме того, суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к рыбопромышленникам Дальнего Востока о возмещении ущерба в размере более 358,7 миллиарда рублей за незаконный вылов даров моря в регионе. Таким образом, суд признал ничтожными контракты о закреплении долей квот добычи водных биологических ресурсов.

В настоящее время Кан находится в розыске после отъезда из России в 2018 году. При этом сторона защиты бизнесмена якобы заявляла о смерти Кана в 2023 году. Генпрокуратура посчитала это инсценировкой.

