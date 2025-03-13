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13 марта, 10:47

Происшествия

Верховный суд поддержал взыскание 358,7 млрд руб с "крабового короля" Кана

Фото: 123RF/armmypicca

Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих судов, которые взыскали более 358,7 миллиарда рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока, в том числе так называемого крабового короля Олега Кана, передает РИА Новости.

Судья Владимир Попов изучил кассационные жалобы 17 ответчиков и пришел к выводу, что оснований для передачи жалобы в адрес Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда нет. В определении суда говорится, что ответчики находились под контролем иностранных инвесторов и действовали в нарушение закона, причиняя существенный ущерб водным ресурсам.

Ранее Кана заочно приговорили к 17 годам колонии по обвинению в организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году. По версии правоохранителей, Кан уехал из России в 2018 году, поэтому он находится в розыске.

Представитель ответчиков указывал, что Кан якобы умер 14 февраля 2023 года, но Генпрокуратура считает смерть Кана инсценировкой.

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