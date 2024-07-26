"Крабовый король" Олег Кан оставил долги на 336 млрд рублей

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Сахалинский рыбопромышленник Олег Кан, известный как "крабовый король", оставил долги на 336 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, эту сумму хотят взыскать. Кан заочно проходит по двум уголовным делам. Первое связано с организацией убийства предпринимателя Валерия Пхиденко, второе – с созданием и руководством преступной группировкой, контрабандой стратегически важных ресурсов, уклонением от уплаты таможенных платежей и налогов.

В апреле Приморский краевой суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима по обвинению в организации убийства бизнесмена во Владивостоке в 2010 году. Суд также удовлетворил требования потерпевших о возмещении морального вреда с учетом принципов разумности и справедливости, а также степени понесенных нравственных страданий.

По данным Генпрокуратуры РФ, Кан сейчас находится в розыске после отъезда из России в 2018 году. При этом представитель ответчиков по иску Генпрокуратуры заявил, что Кан умер 14 февраля 2023 года. В качестве доказательства он сослался на сайт Федеральной нотариальной палаты, на котором в отношении бизнесмена открыто наследственное дело.

Однако Генпрокуратура считает смерть Кана инсценировкой. В ведомстве отметили, что в органах ЗАГС не регистрировалась смерть Кана.