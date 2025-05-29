Фото: телеграм-канал SHOT

Установлена личность второго погибшего при взрыве в Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону.

О гибели двух мужчин из-за взрыва во дворе жилого дома, расположенного на улице Чехова, стало известно в ночь на четверг, 29 мая. Одним из погибших был ветеран СВО, участник программы "Время героев" и первый замглавы Ставрополя Заур Гурциев.

Вторым погибшим, по данным СК, является 29-летний знакомый Гурциева, который проживал в городе. Следователи предполагают, что преступление было совершено с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ). Они также рассматривают все версии случившегося, в том числе организацию теракта Украиной.

Сейчас сотрудники регионального СК осматривают место происшествия, назначают судебные экспертизы, а также реализуют меры, которые позволят выяснить все обстоятельства случившегося.

Сам момент взрыва попал на видео. На опубликованных в Сети кадрах видно, как мужчина, предположительно 29-летний Никита Пеньков, подошел к жертве, а после прогремел взрыв. По данным СМИ, именно он привел в действие СВУ.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство двух лиц общеопасным способом" и "Незаконное приобретение и хранение взрывных устройств". Глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования дела.

