В России начали продавать новый мерч с фразами Путина

Фото: wildberries.ru

Новый мерч с цитатами Владимира Путина начали продавать в универмаге национального центра "Россия".

Теперь россияне могут приобрести футболки и бейсболки, на которых представлены следующие цитаты: "Баллистическая ракета "Орешник" является гарантом суверенитета России", "Ответ всегда будет", "Надо обязательно смотреть в будущее".

Самыми популярными среди покупателей стали футболки с надписями про "Орешник", а также те, в которых речь идет про Россию.

Также в коллекции присутствует мерч с другими известными заявлениями главы государства: "Границы России нигде не заканчиваются", "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица", "Битва за Россию продолжается, победа будет за нами".

Ранее в продаже появились футболки с Путиным и фразой "Крепкий орешник", которые пародировали кинофильм "Крепкий орешек". Стоимость одного предмета одежды на одном из российских маркетплейсов составляла 1 250 рублей.

Одним из тех, кто приобрел данный мерч, стал руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил креативный подход депутата.

