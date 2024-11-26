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26 ноября, 13:49

Политика

Миронов пришел в Госдуму в футболке "Крепкий Орешник"

Фото: телеграм-канал "Сергей Миронов"

Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов пришел в Госдуму в футболке с изображением Владимира Путина и надписью "Крепкий Орешник". Об этом сообщает Life.ru.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на креативный подход Миронова. По его словам, именно так "надо работать".

В ответ на удары Украины западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

Путин заявил, что таким образом прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. Цель пуска ракеты была достигнута – все боевые блоки достигли объекта поражения.

"Орешник" атакует цели со скоростью от 2,5 до 3 километров в секунду. При использовании Россией таких систем мирных жителей Украины будут предупреждать и предлагать покинуть опасную зону, заявлял президент.

Позже профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что последствия применения баллистической ракеты "Орешник" ужасают. Он назвал эту ракету оружием судного дня и подчеркнул, что, применив ее для удара по заводу в Днепропетровске, Россия продемонстрировала свою способность поразить любую точку Европы по своему усмотрению.

ВС РФ применили ракетную систему средней дальности "Орешник"

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