Миронов: футболка с подписью "Крепкий Орешник" является знаком поддержки Путина и ВС РФ

Фото: телеграм-канал "Сергей Миронов"

Глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов рассказал, что пришел на заседание Госдумы в футболке с изображением Владимира Путина и подписью "Крепкий Орешник" из чувства гордости и в знак поддержки российского президента и ВС РФ.

"Когда я узнал об испытании новейшей гиперзвуковой ракеты "Орешник", то испытал гордость за наших ученых, военных и за нашего президента. Это ушат холодной воды на головы тех, кто пытается склонить Россию к тому, чтобы она отказалась от своих законных интересов и от поддержки русских. Россия не прогнется, а разговаривать с нами с позиции силы – бессмысленно и опасно", – цитирует депутата RT.

Миронов отметил, что испытание "Орешника" спровоцировало "огромное число положительных отзывов", представленных в том числе в виде коллажей с портретом российского президента.

"Один из них мне понравился, и я заказал себе такую футболку в знак поддержки решения Верховного главнокомандующего, нашего ОПК и нашей армии", – заключил парламентарий.

В ответ на удары Украины западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях Россия нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

По словам президента РФ, таким образом прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. "Орешник" атакует цели со скоростью от 2,5 до 3 километров в секунду. При использовании Россией таких систем мирных жителей Украины будут предупреждать и предлагать покинуть опасную зону, заявлял Путин.