Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 11:26

Политика

Владимиру Путину доверяют свыше 78% россиян

Фото: kremlin.ru

Владимиру Путину доверяют 78,3% россиян. Это стало известно из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает RT.

Аналитики выяснили, что 75,1% респондентов положительно оценивают деятельность президента России.

Вместе с тем 60% опрошенных заявили о доверии премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Также 51,8% человек хорошо высказались о его работе.

Ранее Путин заявил, что работа с детьми – это наиболее сложный и ответственный труд, поскольку с заложенными в детском возрасте ценностными ориентирами человек идет по жизни.

Российский лидер отметил, что благодаря этим ориентирам человек создает вокруг себя ауру и атмосферу, а также передает свои ценности и другим.

Читайте также


властьполитикаобщество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика