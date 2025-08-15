Владимиру Путину доверяют свыше 78% россиян

Фото: kremlin.ru

Владимиру Путину доверяют 78,3% россиян. Это стало известно из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает RT.

Аналитики выяснили, что 75,1% респондентов положительно оценивают деятельность президента России.

Вместе с тем 60% опрошенных заявили о доверии премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Также 51,8% человек хорошо высказались о его работе.

Ранее Путин заявил, что работа с детьми – это наиболее сложный и ответственный труд, поскольку с заложенными в детском возрасте ценностными ориентирами человек идет по жизни.

Российский лидер отметил, что благодаря этим ориентирам человек создает вокруг себя ауру и атмосферу, а также передает свои ценности и другим.