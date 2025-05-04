Путин заявил, что выбор его преемника будет за россиянами

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что постоянно думает о преемнике, но решать, кто возглавит Россию, будет народ. По словам президента, в стране должно появиться несколько человек, которые заслужат доверие граждан.

"Шансы сделать что-то по-серьезному вряд ли будут у человека, за которым не стоит доверие народа. Это принципиальный абсолютно вопрос", – рассказал глава государства в документальном фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", фрагмент которого опубликован в телеграм-канале ВГТРК.

Российский лидер подтвердил, что смотрит и оценивает потенциал каждого, когда размышляет о своем преемнике. Он также назвал доверие людей к власти важнейшим условием для развития страны и обеспечения ее безопасности. Чтобы добиться доверия россиян, нужно эффективно и по-честному работать, улучшать благополучие граждан, подчеркнул Путин.

Ранее президент РФ призвал парламентариев отчитываться результатами улучшения жизни россиян, а не количеством потраченных денег и освоенных ресурсов. Он также поручил подключить все направления обратной связи с населением для объективной оценки процесса преобразования и наблюдения соотношения результата проектов с ожиданиями общества и обязательствами государства.