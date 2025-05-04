Путин заявил, что не чувствует себя политиком, который вершит судьбы страны

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Владимир Путин признался, что не чувствует себя политиком, который вершит судьбы страны. Такое заявление он сделал в интервью для документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", фрагмент которого опубликован в телеграм-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Российский лидер уточнил, что продолжает "дышать одним и тем же воздухом" с миллионами россиян.

"Это очень важно, дай Бог, чтобы это как можно дольше продолжалось или вообще лучше никуда не исчезало", – добавил глава государства.

Ранее Путин рассказал, что, несмотря на внешнее хладнокровие, у него есть желание "кому-то врезать", однако он с ним борется. Он также отмечал, что у него никогда не было сомнений или сожалений по поводу того, что он стал президентом.