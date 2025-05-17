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17 мая, 11:47

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Росстандарт в 2025 году разработает ГОСТ в сфере туризма по нормам ислама

ГОСТ в сфере туризма по нормам ислама появится в России в 2025 году

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Росстандарт планирует разработать стандарт в сфере туризма и размещения по халяль-требованиям до конца 2025 года, сообщил глава ведомства Антон Шалаев в интервью ТАСС.

По его словам, работа ведется сразу над несколькими стандартами, один из которых и предполагает соответствие нормам ислама, что поспособствует привлечению дополнительных зарубежных гостей.

Шалаев напомнил, что еще в 2017 году на форуме в Казани приняли решение о необходимости создания в России стандарта халяль.

"До сих пор Россия является одной из немногих светских стран, где действуют национальные стандарты", – добавил он.

Между тем Россия и Малайзия прорабатывают открытие прямого авиасообщения. Ожидается, что это поспособствует развитию деловых и гуманитарных связей.

Вместе с тем РФ и с Венесуэлой договорилась оказывать воздействие на увеличение прямых регулярных авиарейсов. Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между странами повляется на развития культурно-гуманитарных, туристических и частных обменов.

Турпоток из России в Иран вырос в 3 раза за последние два года

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